Çocuk istismarı vakaları son 20 yılda 4,5 kat artış gösterdi

Çocuk istismarı vakaları giderek artarken en son 24 Aralık'ta Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Erkan Kösedağ çocuk sporculara cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanmıştı.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Nejla Demir, Türkiye Büyük Millet (TBMM) Meclisi Başkanlığı'na konuyla ilgili bir Araştırma Önergesi verdi.

Türkiye’de cinsel istismara maruz kalan çocuk sayısının 9 yılda yüzde 287 arttığını belirten Demir, 2014’te 11 bin 95 olan bu sayının 2022’de 31 bin 890’a yükseldiğini kaydetti.

Demir'in araştırma önergesi dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Çocuk istismarı vakaları son 20 yılda 4,5 kat artış göstermiştir. Bu suçu münferit olarak görmek, sorunu görmezden gelmekten başka bir şey değildir. Ağrı’da çok sayıda çocuğa istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Erkan Kösedağ, 23 Aralık’ta tutuklanarak görevden alındı. Başta seçim bölgem olan Ağrı olmak üzere ülke genelinde yaşanan çocuk istismarı vakalarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınarak faillerin açığa çıkarılması ve mağdurların yaşadığı sorunların tespiti ve incelenmesi amacıyla bir Araştırma Komisyonu kurulmasını ve bu hususta Anayasa’nın 98’inci İçtüzüğün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederim."