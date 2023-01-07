Çocuk istismarcısı televizyon programına çıkınca yakalandı

İstanbul Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde 2018 yılında bir çocuğa cinsel istismarda bulunulması ile ilgili şüphelinin eşkalinin bir televizyon kanalında kayıp kadınla ilgili yapılan yayınlara katılan Sinan S.'ye benzediği fark edildi. Bunun üzerine mağdur çocuğun yeniden ifadesine başvuruldu.

DHA'nın haberine göre, olayın olduğu zamanlara ait güvenlik kameraları ve mağdur çocuğun ifadesi üzerine cinsel istismar şüphelisinin Sinan S. olduğu tespit edildi.

Sinan S., İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Sinan S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.