Tarikatta 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar!

Altı yaşındaki kız çocuğu H.K.G.’nin İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nda cinsel istismara maruz bırakılmasının ardından benzer bir skandalın da Zonguldak’ta yaşandığı ortaya çıktı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde kendisini ‘mehdi’ ilan eden Halveti Tarika-tı’nın Şabaniyye kolu lideri İsmail Arslan’ın 12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarından yargılandığı davada 11 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası aldı.

İstismara uğradı

Halkın Sesi Gazetesi'nden Mustafa Özdemir’in özel haberine göre istismara uğrayan kız çocuğu “Çocuk İzleme Merkezi Adli Görüşme Odası”nda 2 sene önce yaşadıklarını anlattı. H.K.Y., verdiği ifadede Halveti Tarikatı’nın Şabaniyye Kolu’nun lideri 49 yaşındaki İsmail Arslan’ın istismarına uğradığını söyledi.

Ailesi inanmadı

H.K.Y. verdiği ifadede şunları söyledi:

“İlk olay birinci katın banyosunda oldu. Annem ve babam hasat zamanı olduğu için Kırıkkale’ye gitmişlerdi. Evde iki ablam vardı. Salonda oturuyordum. İsmail Arslan yanıma geldi ve beni banyoya götürdü, kapıyı kitledi. Bana bir şey demedi, sadece gülümsüyordu. Sonra bana ‘söyleme’ dedi. O zaman ne olduğunu bilmiyordum. Bu olay 30 dakika kadar sürdü. ‘Giyin’ dedi giyindim. Banyodan önce o çıktı, sonra ben çıktım. İsmail Arslan’ın bu hali 1 ay kadar sürdü. O zamanlar İsmail Arslan’ın mehdi olduğu söylenmişti. Birilerine söylersem çok kötü şeyler olacağını düşünüyordum. Olayı küçük ablam N.Y.’ye söyledim ama inanmadı. Annem bana inanmadı. Dördüncü sınıf bitince taşındık. 3 yıl boyunca Zonguldak’a gitmedik. 2019 yazında Zonguldak’a ailem ile gittik, bir hafta kaldık. Buradayken ablam N.Y. ve İsmail Arslan ile konuştuk. İsmail Arslan’a bana yaptıklarını sordum. İsmail Arslan, bunun bir sınav olduğunu, küçük bir şey olduğunu söyledi ama reddetmedi. Buna da ablam N.Y. şahittir. Ablam N.Y.’yi alıp Kayseri’ye döndük. Biz Kayseri’deyken İsmail Arslan, ablam N.Y.’yi telefonla arayıp olayı inkâr ettiğini, benim kafamda kurguladığımı söylemiş. Ayrıca ilk başlarda İsmail Arslan’ın kardeşi olan Şaban Arslan bana sarılmaya çalıştı ancak ben müsaade etmedim. Büyük ablam N.Y., bana İsmail Arslan’ın 19 yaşındayken ona da istismarda bulunduğunu söylemişti. Bu olay nedeniyle İsmail Arslan’dan şikâyetçiyim."

İyi hal indirimi aldı

Yaşananların ardından yargılama, Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Dosyanın karar duruşması, geçen yıl 22 Kasım'da görüldü. Mahkeme, Arslan’a 13 yıl 9 ay hapis kararı verdi. Ancak ceza ‘iyi hal indirimiyle’ 11 yıl 5 ay 15 güne indirildi. Üstelik İsmail Arslan için tutuklama kararı da verilmedi. Arslan’ın karara itiraz ederek dosyayı İstinaf’a taşıdığı belirtildi. Şabaniyye Kolu’nun lideri hakkında ‘Tekke ve Zaviyeler Kanunu’na muhalefet’ten soruşturma açılmasının istendiği de öğrenildi.

Tarikatta köle düzeni

Öte yandan, Hacılar Düzköy Mahallesi’nde bulunan tarikatın merkezinin, tel örgülü duvarlarla çevrili olduğu belirlendi. Tarikata üye aileler ve çocukları, bu evin bahçesindeki seralarda yetiştirdikleri ürünleri, pazarda satarak geçimlerini sağlıyor. İddiaya göre merkezi İstanbul’da bulunan Halveti Tarikatı’nın Şabaniyye Kolu’nun lideri ölünce liderlik, Zonguldak’ta yaşayan İsmail Arslan’a geçti.