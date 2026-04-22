Çocuk istismarcısı ‘şeyh’ Mehmet Latif Yeprem istismarı kabul etti, serbest bırakıldı!

Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki Koçkar köyünde "şeyh" olarak anılan Yeprem 17 yaşındaki çocuğu istismar ettiğini kabul etti, ancak adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kulp Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya göre, olay Kulp’a bağlı Koçkar köyünde yaşandı.

Aynı zamanda köyün fahri imamı olan Mehmet Latif Yeprem, 17 yaşındaki M. Y.’ye yönelik nitelikli cinsel istismarda bulundu. Soruşturma dosyasına göre istismar olayı geçen yılın ortalarında yaşandı.

halktv.com.tr'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet Latif Yeprem’in (45) yanı sıra mağdur kız çocuğu ile bazı kişilerin tanık olarak ifadeleri alındı.

Yeprem 9 Nisan’daki Jandarma ifadesinde “Konunun benimle ilgisi yok” dedi. M. Y. ilk verdiği ifadede, Yeprem’in kendisine yönelik cinsel istismarından söz etmedi. Ancak 20 Nisan’da alınan savcılık ifadesinde, bu kişinin adını vererek yaşadığı istismarı anlattı.

M. Y.’nin verdiği ifadenin yanı sıra ortaya çıkan ses kayıtları sonrası Yeprem’in ifadesi bu kez savcılık tarafından alındı. 19 Nisan günü alınan ifadesinde bu kez “Ben din adamı olduğum için gerçekleri söylemek zorunda hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Yeprem ifadesinin devamımda “İlk olarak birleşme teklifi M.’den geldi. Ben de şeytana uydum ve kabul ettim” dedi. Kız çocuğunun şikâyetinin olmadığını savunan Yeprem “Dosyanın kapanmasını istiyorum Ne yazık ki şeytana uydum çok pişmanım” dedi.