Çocuk işçiliğe 'çıraklık' kılıfı: PE'den TESK Genel Başkanı Palandöken'e tepki

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü’ne ilişkin yaptığı açıklamada “Bizim çıraklarımız çocuk işçi değildir, onlar ustalarından meslek öğrenen öğrencilerdir” demişti.

Palandöken'in sözlerine tepki gösteren Patronların Ensesindeyiz, "Söylediğiniz her şey çocuk işçileri daha fazla sömürmek için" açıklamasında bulundu.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Patronların Ensesindeyiz, açıklama ile paylaştığı görselde Palandöken'in görseline ve çocuk işçiliğe dair sözlerine yer verdi. Görselde, Palandöken'e yönelik "Utanmazsınız" ifadesi kullanıldı.

Patronların Ensesindeyiz tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Söylediğiniz her şey çocuk işçileri daha fazla sömürmek için.

Tek derdiniz daha fazla kâr elde etmek için çocukları torna tezgahında, iş yerlerinde, sanayide sömürmek Çocuklara sözümüz olsun: Patronların olmadığı bir düzende çocuklar yaşayacak."