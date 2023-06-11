TESK Genel Başkanı: Çıraklarımız çocuk işçi değil, meslek öğrenen öğrenci

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bizim çıraklarımız çocuk işçi değildir, onlar ustalarından meslek öğrenen öğrencilerdir” dedi.

Palandöken, Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü’ne ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Palandöken'in açıklamasında yer alan ilgili kısım şöyle:

"Biz esnaf ve sanatkâr teşkilatı olarak, çocuklarımızın mesleki eğitim almasının, geleceklerini karartmadan meslek öğrenmeleri için en doğru yol olduğuna inanıyoruz. Konfederasyon olarak meslek öğrenmek isteyen ve yine babadan kalan mesleğini devam ettirmeyi amaçlayan, ülkemizdeki tüm çocuklara çıraklık, kalfalık ve usta öğreticilik belgelerini almaları konusunda önemli faaliyetler yürüttük. Bizim çıraklarımız çocuk işçi değildir, onlar ustalarından meslek öğrenen öğrencilerdir. Çıraklık eğitimi ile pratik eğitimi usta öğreticilerinden alan çocuklarımız aynı zamanda okullarında da teorik eğitimlerini almaktadırlar. Böylece çocuklarımız bir yandan normal almaları gereken eğitimlerine devam ederken, bir yandan da meslek öğrenmektedirler.” (ANKA)