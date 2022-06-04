Çocuğunu taciz etmişti: Saldırganın yanına giden anne de tacize uğradı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 14 yaşındaki çocuk okula gittiği sırada otopark görevlisi tarafından sözlü tacize uğradı. Çocuk durumu annesine söyledi. Bunun üzerine üç çocuk annesi F.S. (42), çocuğunu okula kendisi götürmeye karar verdi.

İHA'nın haberine göre önden giden çocuğunu takip eden anne saldırganın çocuğuna yakınlaşmaya çalıştığını gördü. Bunun üzerine duruma tepki gösteren F.S. ile saldırgan arasında arbede yaşandı. F.S. tartışma sırasında kendisinin tacize uğradığını belirtti.

O anlar yoldan geçerken durumu gören ve anneye yardım etmeye çalışan bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Olayın ardından karakola giden anne F.S., saldırgandan şikayetçi oldu. Evden dışarıya çıkarken bile korktuklarını söyleyen F.S., kendilerine bunu saldırganın tutuklanmasını istediğini söyledi.