Çocuğunu dövdüğü gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı çıkan Reha Muhtar'dan açıklama

Deniz Uğur, eski eşi Reha Muhtar'ın ikiz çocuklarına şiddet uyguladığını söyleyerek şikâyetçi olmuş, bunun üzerine eski sunucu hakkında uzaklaştırma kararı çıkartılmıştı.

13 yaşındaki kızını dövdüğü iddia edilen Reha Muhtar'sa kızının ifadesini paylaşarak kendini savundu.

Muhtar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yalan, iftira ve manipülasyonla mahkemede istendiği gibi daha fazla para almak için çocuklarımı çok kötü oyunlara alet etmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Uğur 13 yaşındaki çocuğunun Muhtar'dan şiddet gördüğünü ve darp raporu aldığını açıklamıştı.

Uğur, çocuğunun darbedildiğini söyleyerek "Mina babası Reha’nın önceki cuma günü çok kötü dövdüğünü söyledi. Hatta ‘Bu sefer çok kötü dövdü’ diyerek önceki davranışlarını da teyit etmiş oldu. Zaten Mina babası hakkında daha önce yaralama suçundan şikayetçi olmuştu. Sonra babası baskı kurunca şikayetinden vazgeçti. Çocuk bana vücudundaki darp izlerini gösterdi. Kızımın kollarında ve bacaklarında çürükler ve ezikler vardı. Ellerinin üzerinde de ısırık izleri gördüm" dedi.

Öte yandan Muhtar, çocuğunun "Diğer ifadeyi babam benim değerimi bilsin diye öyle verdim. Tartışsak da ben hep babamın yanında kalmak istiyorum. Babamdan şikayetçi olduğumu bir anlık sinirle söyledim. Babamdan kesinlikle fiziksel şiddet görmemekteyim" şeklindeki ifadesini de paylaştı.