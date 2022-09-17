13 yaşındaki kızını döven Reha Muhtar hakkında şikayetçi oldu

Sunucu Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur, 13 yaşındaki kızlarını dövdüğü gerekçesiyle Muhtar hakkında şikayetçi oldu.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Deniz Uğur, kızıyla ilgili darp raporu alıp İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi’ne başvurdu.

Şikayet dilekçesinde "Çocuk bana vücudundaki darp dizilerini gösterdi. Kızımın kollarında ve bacaklarında çürükler ve ezikler vardı. Ellerinin üzerinde de ısırık izleri gördüm. Çocuk hafta sonu babasının evine döneceği için çok tedirgin ve korkuyordu. Bana ‘Eğer babamdan şikayetçi olursan beni öldürür’ dedi" ifadeleri yer aldı.

Muhtar'ın 13 yaşındaki kızını, elindeki laptopu vermediği için dövdüğü, bilgisayarı tutan ellerini ısırdığı iddia edildi.