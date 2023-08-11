Çocuğuna cinsel istismarda bulunan baba tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde öz çocuğu M.Ç.’ye cinsel istismarda bulunan H.Ç. tutuklandı.

DHA'nın haberine göre Alanya’da M.Ç. adlı çocuk, 8 Ağustos'ta jandarmaya gidip, babası H.Ç.'nin evde kendisine cinsel istismarda bulunduğunu belirterek şikayetçi oldu.

İddiaya göre; çocuğun kardeşi de olayı cep telefonu ile kayda alıp, jandarma ekiplerine teslim etti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da müdahil oldu. Cumhuriyet savcısının talimatı ile H.Ç. gözaltına alındı.

H.Ç. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kız çocuk ise devlet korumasına alındı.