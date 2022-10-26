Çocuğun cinsel istismarıyla gündeme gelen vakfa kayyum atanacak

Süleymancılar cemaatine ait Kamiller İlim Kültür ve Çevre Vakfı, bünyesindeki Halil Bağlı Talebe Yurdu’nda Kuran ve Türkçe eğitimi veren bir erkeğin (M.Z), 12 yaşındaki bir çocuğa tecavüz ettiği iddiasıyla gündeme gelmişti. Yurt arsasının mülkiyetinin Maliye Hazinesi’ne ait olduğu, vakıf ile Yoksullara Yardım Derneği arasında imzalanan bir protokolle vakfa kullandırıldığı ortaya çıktı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, vakfın yöneticilerini görevden aldı. Vakfa kayyum atanacak.

Medyascope'tan Senem Büyüktanır'ın haberine göre, Kamiller İlim Kültür ve Çevre Vakfı, Yalova’daki vakıf binasında Kuran ve Türkçe eğitimi verdiği söylenen bir erkeğin (M.Z.), 12 yaşında bir çocuğa tecavüz ettiği iddiasıyla gündeme gelmişti. M.Z. tutuklanmış, mahkemede verdiği ifadede çocuğa tecavüz ettiği iddiasını reddederken, çocuğu istismar ettiği iddiasını ise kabul etmişti. Vakfa ilişkin soruşturma Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne yapılan bir başvuru üzerine başlatılmıştı.

Vakıf binasının Halil Bağlı Talebe Yurdu olarak kullanıldığı, yurt arsasının Maliye Hazinesi’nden Yoksullara Yardım Derneği’ne, dernekten de Kamiller İlim Kültür ve Çevre Vakfı’na verildiği ortaya çıktı. Medyascope’un ulaştığı bilgiye göre Vakıflar Meclisi dün toplantı yaparak oybirliğiyle vakıf yöneticilerinin görevden alınmasına karar verdi. Vakfın kayyumca yönetilmesi için mahkemeye başvuruldu.

İşletme hakkı dernek aracılığıyla vakfa verilmiş

Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişinin yaptığı incelemede; iddiaya konu yurdun bulunduğu arsanın mülkiyetinin Maliye Hazinesi’ne ait olduğu ve üzerine yurt yapılmak şartı ile 2016-2046 yılları arası 30 yıllık irtifak hakkı ile Yoksullara Yardım Derneği’ne tahsis edildiği, vakıf ile dernek arasında 15.11.2016 tarihinde imzalanan “yapım ve işletme” konulu bir protokolle de 15 yıllık işletme hakkının vakfa verildiği tespit edildi. Vakfın, yurt inşaatını 2022 yılında tamamladığı ancak öncesinde kaçak olarak öğrenci kabulüne başladığı ve halen yurt açılış izninin alınmadığı, kaçak olarak işletildiği ve binanın Kamiller İlim Kültür ve Çevre Vakfı’nın zilliyetinde olduğu tespit edildi.

Vakıf, sorumluluğu Yoksullara Yardım Derneği’ne yüklemeye çalışıyor

Edinilen bilgiye göre Yalova Valiliği, Yoksullara Yardım Derneği’ne kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmeden yurt işlettiği için Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği’nin 6. Maddesi’ne dayanarak asgari ücretin 20 katı oranında para cezası kesti. Yasanın 6. maddesinin 5. fıkrası şöyle:

“Kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmeden her ne ad altında olursa olsun ortaokul, imam-hatip ortaokulu veya ortaöğretim öğrencilerine barınma hizmeti veren yerler ile öğrenci ibaresi kullanılarak faaliyet gösteren barınma yerleri açılamaz ve işletilemez. Kanunun 1 inci maddesi hükmü gereği her ne ad altında olursa olsun, öğrenci barınma hizmetlerine ilişkin faaliyetlerin ruhsatsız yürütülmesi hâlinde valilikçe brüt asgari ücretin yirmi katı idari para cezası uygulanır ve bu yerler 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri uyarınca valilikçe kapatılır.”

Gizlilik kararı verildi

Kamiller İlim Kültür ve Çevre Vakfı’nın avukatlarının verdikleri savunmada bu cezayı hatırlatarak çocuğun istismarı suçundan aklanmaya çalıştığı ve söz konusu suçun Yoksullara Yardım Derneği’nin olduğunu iddia ettiği öğrenildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişleri ise tecavüz iddialarının odağında olan yurdun zilliyetinin Kamiller İlim Kültür ve Çevre Vakfı’nda olduğunu tespit ederek vakfa kayyum atanması için mahkemeye başvurdu.

Mahkemenin dosyayla ilgili gizlilik kararı verdiği öğrenildi.