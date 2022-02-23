Çocuğu yaralanan anne elektrik şirketiyle davalık oldu: Ameliyat parasını istiyoruz!

Ardahan Yaylacık Köyü’nde geçtiğimiz yıl yüksek gerilim hattının kopması nedeniyle çocuğunun kolunu kullanamadığını söyleyen anne Kader Irmak, “Şimdi çocuk kolunu kullanamadığı için ameliyat gerekiyor. Kas nakli olacak. Ve yüklü miktarda para istiyorlar” dedi. Elektrik dağıtım şirketi ile davalık olduklarını aktaran anne Irmak, “Çocuğumuza yardımcı olmalarını istiyoruz. Ameliyatının parası neyse biz onu istiyoruz” diye konuştu.

ANKA'dan Özkan Karakaya'nın haberine göre olay, geçen yıl Ardahan’ın Yaylacık Köyü’nde yaşandı. Evlerinin önündeki arazide kuzeni ile birlikte oyun oynayan küçük kız, yüksek gerilim hattının kopması sonucunda elektrik akımına kapıldı. İki çocuk ağır yaralandı. Anne Kader Irmak, çocuğunun doku kaybı nedeniyle sağ elini kullanamadığını söyledi. Irmak, şunları söyledi:

“İkisi de baygındı. Biz gittiğimizde kendilerine geldiler. Apar topar çocukları hastaneye götürdük ve bizi Erzurum’a sevk ettiler. Çocuğumuz üç defa ameliyat oldu. Kolunun kesilme ihtimali vardı, doktorlar ‘mucize’ dedi. Şimdi çocuk kolunu kullanamadığı için ameliyat gerekiyor. Kas nakli olacak. Ve yüklü miktarda para istiyorlar.”

Elektrik dağıtım şirketi ile davalık olduklarını dile getiren anne Irmak, “Davanın üzerinde durmuyorlar. Çocuğumuza yardımcı olmalarını istiyoruz. Ameliyatının parası neyse biz onu istiyoruz. Şimdi arkasında durmuyorlar" dedi.