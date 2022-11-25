Çocuğa cinsel tacizden yargılanan polisin duruşması ertelendi

Diyarbakır'da polis Medet Sıbıç’ın Suriyeli bir çocuğa yönelik taciz suçundan yargılandığı davanın 2’nci duruşması Diyarbakır 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada çocuğun annesi, çocuğun avukatı Medet Öztürk, fail Mehmet Sıbıç ile avukatı, Diyarbakır Çocuk Hakları Merkezi adına avukat Esmer Özer ve Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü vekili avukat Remzi Atalay hazır bulundu.

Duruşmada çocuk hakkında çıkartılan zorla getirilme kararına ilişkin bir cevabın olmadığı belirtildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre fail daha önce verdiği ifadesini tekrar ederek beraatını istedi. Fail avukatı, daha sonra ayrıntılı beyanda bulunacaklarını, Baro Çocuk Hakları Merkezi’nin suçtan zarar görmediği gerekçesiyle katılma taleplerinin reddedilmesini istedi. Çocuğun annesi daha önce verdiği beyanı tekrar ettiğini ve failden şikâyetçi olduğunu ifade etti.

Çocuk hakları merkezi avukatı Esmer Özer, dosyaya katılma talebinde bulundu. Esmer, “Olay tutanağında GBT sorgusunda Diyarbakır Çocuk Şube Müdürlüğü’nce kayıp olarak aranan çocuk olduğu görülmesi üzerine davet edilerek çocuğun şubeye götürülmek üzere yazıldığı söyleniyor. Ancak sanık çocuğu karakola götürdüklerinde kimliğin olmadığını, yabancı kimlik bilgisi ve anne babasının ismini yazması için verdiğini söylemektedir” diyerek faile sorularını yönlendirdi. Esmer failin savunmalarının suçtan kurtulmaya dönük olduğunu, failin eyleminin sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel istismar suçu kapsamına girdiğini ve failin cezalandırılmasını istedi. Avukat Remzi Atalay, aleyhe olan hususları kabul etmediklerini, katılma taleplerinin olduğunu ve failin tutuklanmasını istedi.

'Savunmalar çelişkili'

Çocuğun avukatı Medet Öztürk de, “Sanığın savunması çelişkilidir. Sanık soruşturma evresinde çocuğu şahsi aracına hiç almadığını beyan etmiş. Şimdiki savunmasında ise çocuğun ısrarı üzerine alıp Ofis’e bıraktığını söylüyor” diyerek failin cezalandırılmasını istedi.

İddia makamı, “Suçta korunan hukuki yarar çocuğun üstün yararı ilkesi, çocuk haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeler ve anlaşmalar ışığında Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü taleplerinin kabulüne… Dosyanın dinlenmeyen tanıkların bulunması ve araştırılacak başka husus olması nedeniyle bu aşamada tutukluluk talebinin reddine, ayrıca sonraki celse beyanlarına başvuran bilgi sahiplerinin ve çocuğun hazır edilmesini talep ediyoruz” sözlerine yer verdi.

Mahkeme çocuğun zorla getirilmesine, tanıkların dinlenmesine, Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü taleplerinin kabulüne karar verdi.

Mahkeme bir sonraki duruşmayı 10 Mayıs 2023 tarihine erteledi.