Çocuğa cinsel saldırıda bulunan imamın cezası bozuldu: 'Gönüllü vazgeçmiş'

İstinaf Mahkemesi, bir çocuğu alıkoyarak cinsel saldırıda bulunan imam Kadri Özkaya’ya verilen cezayı, “eyleminden gönüllü vazgeçtiği” iddiasıyla bozdu. Mahkeme, suçun “basit cinsel istismar” olarak değerlendirilmesini istedi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre; Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 24 Temmuz 2021 tarihinde görevli olduğu camide 9 yaşındaki bir erkek çocuğunu imam odasına kilitleyerek, cinsel saldırıda bulunan İmam Kadri Özkaya’ya verilen 21 yıl hapis cezası Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi tarafından bozuldu.

Diyarbakır 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin olayın cebir ve tehdit yoluyla gerçekleşmesi nedeniyle ceza artırımı yaparak, “Nitelikli cinsel istismara teşebbüsten” 18, “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan” verdiği 3 yıl hapis cezasını bozan İstinaf Mahkemesi, çocuğun direnmesi üzerine Özkaya’nın cinsel saldırıdan vazgeçmesini “gönüllü vazgeçme” olarak kabul etti. İstinaf, Özkaya’nın eyleminden gönüllü vazgeçtiğini öne sürerek, suçun “basit cinsel istismar” kapsamında değerlendirilmesini istedi.

İstinaf Mahkemesi, sanık imamın hareketlerini sonuna kadar götürebilme imkanı bulunduğu halde mağdurun “aşılabilir direnişi” dışında ciddi bir engel olmaksızın eylemine kendiliğinden son verdiğini iddia ederek, “Nitelikli cinsel istismar suçuna teşebbüsten” ceza verilemeyeceğine hükmetti. İstinaf, sanığın vazgeçmeye kadarki eyleminin ise 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 103/1’inci Maddesi’nde düzenlenen “Basit cinsel istismar suçu” olarak değerlendirdi.

Tutukluluğuna devam kararı

Cinsel istismara uğrayan çocuğun, imamın saldırısına karşı direncini ve sanığın ısrarını “cebir” olarak değerlendirmeyen İstinaf Mahkemesi, bundan dolayı yapılan ceza artırımı ile çocuğun imam odasına kilitlenmesi nedeniyle “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından verilen cezayı “fazla ceza tayini” nedeniyle bozdu.

İstinaf Mahkemesi, Özkaya’nın tutukluluğuna yapılan itirazı ise reddederek, Özkaya’nın tutukluluğunun devamına karar verdi.