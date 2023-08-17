Çocuğa cinsel istismar sonrası Urfa sokakları karıştı: Fail tutuklandı

Urfa’nın Bozova ilçesinde fırıncılık yapan F.K., 9 yaşındaki bir çocuğu istismar ettiği gerekçesiyle tutuklandı. İlçede istismar olayının duyulması üzerine sosyal medyada canlı yayın yaparak toplananlar, yürüyüş düzenledi.

15 Ağustos akşamı ilçeye bağlı Kırmızıpınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre ilçede bir fırında çalışan F.K. isimli erkek, 9 yaşındaki çocuğu istismar etti. İstismara duyan çevredekiler, polis çağırarak F.K.'yi polise teslim etti. Emniyetteki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen F.K., tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Cinsel istismar mağduru çocuk ise Şanlıurfa Çocuk İzlem Merkezine sevk edildikten sonra ailesine teslim edildi.

Ancak ilçede istismar olayın duyulması üzerine sosyal medyada canlı yayın yaparak toplananlar, yürüyüş düzenledi. Bir grup oturma eylemi başlatırken, ilçeye takviye ekipler sevk edildi.

Hükümet Konağı önünde oturma eylemi yapan grubun dağılması yönünde uyarıda bulunan polis, TOMA ile müdahalede bulundu. Çıkan olaylarla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı öne sürüldü.