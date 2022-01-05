CNN’den Demirören’e kötü haber: Lisans iptal edilebilir

Yabancı yayın kuruluşu Newsweek’te yer alan habere göre, CNN Genel Başkan Yardımcısı Ken Jautz, CNN Türk hakkında inceleme başlattı. Jautz’ın açıklamasına göre, inceleme sonucunda CNN’in yayın politikasını ihlal eden bir durum karşısında kanalın lisansı iptal edilecek.

Demirören grubu bünyesindeki CNN Türk için CNN'den bir heyetin ABD’den incelemeye geleceği ifade edilmişti. CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan; sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, inceleme başlatıldığını ifade ederek, ''CNN Türk’te tatlı bir telaş mı var yoksa?" diye sormuştu.

Söz konusu paylaşımdan günler sonra CNN Genel Başkan Yardımcısı Ken Jautz’tan inceleme başlatıldığına yönelik bir açıklama geldi. Açıklamaya göre, inceleme yapılması için Türkiye'ye bir ekip gönderildi.

Newsweek’in haberinde Jautz’ın açıklaması, “Eğer, kanalın yeni sahiplerinin gazetecilik politikasını tehlikeye atacağına inandığımız herhangi bir durumunu tespit edersek, kanalın lisansını iptal edeceğiz” şeklinde oldu.

Haberde ayrıca, CNN Türk'ün ırkçı ve iktidar yanlısı propaganda içerikli haberler yaptığı yönünde bir değerlendirme yapılırken, kanalın 2018'de 'hükümete yakın holdinge zorla satışının' ardından daha da yoğunlaşarak kötüye gittiği yorumu yapıldı.