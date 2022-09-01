CNN: Ukrayna'nın karşı saldırısının planlamasında ABD yer aldı

Ukrayna'nın ülkenin güneyinde Rus kontrolü altında bulunan Herson'da başlattığı karşı saldırının planlamasına ABD'den üst düzey yetkililerin katıldığı iddia edildi.

CNN'de yer alan habere göre, ABD operasyonların kapsamını hem amaçları hem de arazi miktarı bakımından sınırlaması tavsiyesinde bulundu. Bu tavsiye sayesinde Ukrayna'nın birliklerinin aşırı dağılmasından kaçınabildiği öne sürüldü.

Pentagon Sözcüsü General Pat Ryder'ın CNN'e demecinde, söz konusu destek ise yalanlanmadı

"ABD, Ukrayna ile çeşitli düzeylerde rutin bir askeri-askeri diyalog yürütüyor. Bu angajmanların ayrıntıları hakkında yorum yapmayacağız. Nihayetinde, Ukraynalılar operasyonları için nihai kararları veriyorlar."

İngiltere Savunma Bakanlığı da Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ukrayna kuvvetlerinin "göreceli olarak zayıf" Rus savunmasının bazı alanlarında "biraz" ilerlediğini kaydetti.

'Saldırı girişimi sefil bir şekilde başarısız oldu'

Moskova ise söz konusu karşı saldırının "sefil bir şekilde başarısız" olduğunu duyurmuş ve "Çatışmalar sırasında 26 tank, 23 piyade savaş aracı, 9 diğer zırhlı savaş araç imha edildi. 2 Su-25 saldırı uçağı düşürüldü. Düşmanın insan gücündeki kayıpları 560'tan fazla askeri personele ulaştı" ifadelerini kullanmıştı.