CNN: Putin dünyanın kayıtsızlığına güveniyor

CNN'in internet sitesinde Nathan Hodge tarafından kaleme alınan bir analizde Rusya'nın saldırılarını sürdürebilmesinin en büyük sebebi olarak uluslararası toplumun kayıtsızlığı gösterildi.

"Mart ayı sonlarında Rus ordusu, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesini ele geçirmeye odaklandıklarını açıklayarak hırpalanmış birliklerini Ukrayna başkentinin çevresinden çekmeye başladı. Bu, Rusya'nın kaybettiği anlamına mı geliyor?" sorusunun sorulduğu analizde, Rusya'nın Ukrayna'daki durumuna ilişkin şu değerlendirme yapıldı:

"Rusya şu anda Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov çevresinden, ayrılıkçıların elindeki Donetsk ve Lugansk kentleri boyunca devam eden ve ilhak edilen Kırım'ın kuzeyindeki Herson'a ulaşan bir hattı kontrol ediyor. Rusya'nın ana hedefi Donbas bölgesi. Son çatışmalar da Ukrayna kuvvetlerinin Lugansk'ta elinde tutmaya devam ettiği son sanayi kenti olan Severodonetsk çevresinde yoğunlaştı. Ukrayna'nın doğusundaki muharebeler, Kiev çevresindeki daha yoğun kentsel ortamlardan ziyade daha açık arazilerde yapılıyor. Bu durum, Ukraynalıların Batılı müttefiklerinden daha uzak mesafelerdeki hedefleri vurabilen topçu sistemleri talep etmesinin sebebini açıklıyor."

'Batı'da yükselen fiyatlar...'

Rusya'nın saldırılarını Donbas bölgesinde yoğunlaştırmasıyla birlikte uluslararası medyanın Ukrayna'ya olan ilgisinin de azaldığından yakınan Nathan Hodge, "Putin'in güvendiği şey bu olabilir, bir yandan da Ukrayna'daki savaş sebebiyle ABD dahil Batı ülkelerinde yükselen enerji maliyetleri ve tüketici fiyatlarının kamuoyunda yarattığı tepkiyi de göz önünde bulunduruyor" ifadelerini kullandı.

Putin'in ülkedeki tüm siyasi iklimi kontrol ettiğini de ileri süren Nathan Hodge'un analizi "Zelenskiy ise bir baskıyla karşı karşıya. Öte yandan Ukraynalılar uluslararası yorgunluğun ortaya çıkmasından ve uluslararası toplumun Putin'e taviz verilmesi için baskı yapmasından korkuyor" yorumuyla son buldu.