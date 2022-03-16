CNN: ABD ve NATO Ukrayna'ya Sovyet hava savunma sistemleri gönderiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenkiy bugün ABD Kongresi'ne hitaben yaptığı konuşmada ülkesine S-300'ler dahil hava savunma sistemleri gönderilmesini istemişti.

CNN International'ın ismini yayımlamadığı bir ABD'li üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberinde ABD ve NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya Sovyet döneminden kalan SA-8, SA-10, SA-12 and SA-14 mobil hava savunma sistemlerini göndereceği iddia edildi.

Haberde bu sistemlerin S-300 sisteminden daha alçak bir menzile sahip olduğu ancak Ukrayna'ya daha önce gönderilen Stinger füzelerinden daha yüksek menzile sahip olduğu kaydedildi.

ABD'li yetkilinin iddiasına göre bu hava savunma sistemleri NATO müttefiklerinden elde edildi. Yetkili sözkonusu hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya doğru "yolda oldukları" kaydetti.