CMC Çağrı Merkezi İşçileri: Susmayın korkmayın yılmayın!

Mplus Grup’a bağlı CMC çağrı merkezi işçileri bir süredir Patronların Ensesindeyiz Ağı ile seslerini duyurmaya çalışıyor. Çoğunlukla Vodafone gibi büyük firmalara çalışan CMC çağrı merkezi işçileri Vodafone tarafından gelen satış baskısına da maruz kalıyor. İşçilerin çalışma koşullarının düzeltilmesi söz konusu olduğunda devreye girmekten kaçınan Vodafone, satışların artırılması konusunda devamlı işçiler üzerinde bir baskı aracına neden oluyor. İşçiler işten çıkarmalar konusunda da Vodafone’nun süreçlerin aktif parçası olduğunu söylüyor.

Yıllardır süregelen kötü çalışma koşulları ve düşük ücretlere karşı bir araya gelmeye başlayan CMC

işçileri koşullarını ve taleplerini anlattılar.

Çağrı merkezleri sürekli kötü çalışma koşulları ve düşük ücretleriyle gündeme geliyor. CMC Çağrı Merkezi’ndeki çalışma koşullarına dair ne söylersiniz?

Leyla: CMC çağrı merkezinde asgari ücret artı prim şeklinde maaş usulü var. Prim verilmesin diye en

üst zorluk seviyesine çıkarılıp komik derecede istenilen sayısal verilere dayandırılıyor amaç çok açık

primi ne kadar az kişiye verirsek kâr. Aynı zamanda homeoffice sürecinde komik denecek rakamda

yemek ücreti veriliyor. Yemekle birlikte evde kullandığımız elektriğimizi, doğalgazımızı sözde internet

ücreti ile birlikte 500 TL veriliyor. Yemeğimizi cebimizden ödemek zorunda kalıyoruz. Yetmezmiş gibi

evde hizmet sürecinde başlatılan parçalı mesai dediğimiz mesailer hatların sakinleştiği zamanlarda

hattan çekilip yoğunluk olduğu zamanlar ise hatta alınıp yıpratılmamıza neden oluyor.

Gözde: CMC çağrı merkezinin çalışma koşulları gerçekten çok kötü hem sürekli olarak çalışma

saatlerimiz değişmektedir hem de sürekli ek mesaili çalıştırılmaktayız. Ara vardiyalarda sürekli

çalıştırılıp bizden yüzde 100 verim bekleniyor, inanılmaz bir şekilde yönetimin baskısı bulunuyor.

'Amaçları tamamen daha nasıl fazla kâr elde ederiz ama hiçbirimizin sağlığını düşünmüyorlar'

Deniz: CMC de sağlıklı bir çalışma ortamı bulunmuyor. Genel olarak vardiya sistemine dayalı olarak

çalıştığımız için 11 saat vardiyalar oluyor. Sosyal hayatımızı engelleyen bir çalışma biçimi tamamen

bizleri bir köle sistemine bağlı tutacak şekilde çalıştırıyorlar. Amaçları tamamen daha nasıl fazla kar

elde ederiz ama hiçbirimizin sağlığını düşünmüyorlar. Birçok arkadaşımız hem ruhen hem de fiziken

sağlık sorunları yaşadı. Aile ve sosyal yaşantımızı tamamen kısıtlıyorlar. Özellikle satış ve SMS

anketleri üzerinden temsilcileri değerlendiriyorlar ve satış konusunda sürekli takım liderleri mobbing

uyguluyor. Satış yapmayan temsilcilere ay sonunda yazılı uyarılar verip işleriyle tehdit ediyorlar. Çok

sağlıksız bir sistemleri var tamamen parayı kazanmaya yönelik, amaçları bizleri köle gibi kullanmak.

Bu kötü koşullar karşısında CMC çalışanlarının temel talepleri nelerdir? Neler değişsin istersiniz?

Leyla: Temel taleplerimiz çok. Yemek ücretinin iyileştirilmesi, internet elektrik desteğimizin oluşması

en büyük taleplerimiz arasında. Çalışma içerisindeki baskı ve yıpratılma, verisel dayatmaların

düzeltilmesi. Çalışma süresi içerisindeki mola sürelerinin iyileştirilmesini talep ediyoruz. 9 saat

hizmete 75 dakika mola komik ve yetersiz bir rakam ve yetmezmiş gibi bu mola seviyesini aşan

yettiremeyen çalışanlara şirket içi yazılı uyarı sürecinin başlatıldığını çok iyi biliyoruz. Takım

liderlerinde rakamsal bir mola oranı yokken bizlere bu kısıtlı sürenin uygulanması iş dağılımındaki adaletsizliklerden biridir. Çağrı merkezi sektöründe promosyon desteği alan firmalar var hakkımız

olan promosyon ücretlerinin de tarafımıza dağıtılmasını talep ediyoruz.

Gözde: Kesinlikle çalışma saatlerimizin düzenlenmesini isterim. Sürekli ara vardiyada çalışmaya artık

dayanamıyorum. Ek mesaili çalışmak istemem. Hakkımız olan promosyonu vermelerini isterim.

Yönetimde çalışan insanların değişmesini isterim çünkü inanılmaz bir ayrımcılık ve talep karşılamama

durumları söz konusu yani adamına göre muamele çok fazla var.

Deniz: Öncelikle CMC’de adaletli bir şekilde çalışanlarına yaklaşılması gerekiyor. Herkesi eşit görüp o

şekilde yaklaşması gerekiyor bir an önce. Mobbingden vazgeçmeleri gerekiyor. Dayatmalar, zorla,

satışlar ve SMS anketleri üzerinden bizlere baskı ve işten bıktırma politikalarından bir an önce

vazgeçmelerini istiyoruz. Her şeyden önce homeoffice çalışanlarıyız birçoğumuz ve ailemizle

yaşıyoruz. Bunu göz önüne alarak çalışma saatlerini düzenlemeleri gerekiyor. Yemek ücretlerimiz

2022 yılında belirlenmiş olan 51 TL üzerinden verilmedi. İnternet ücretini de kapsayacak şekilde

sadece günlük 20 TL olarak belirlendi. Bu hukuki değil bunların düzeltilmesini ve yemek ücretlerinin

2023 yılında belirlenen tutara yükseltilmesini istiyoruz. Son olarak 15 dakika günlük fazla çalıştırıp

ücretlerimizi vermeyen CMC’yi geriye dönük olarak bu ücretlerimizin tarafımıza yatırılmasını

elektrikten internetten dolayı kesilen mesai ücretlerimizin yatırılmasını talep ediyoruz.

Webhelp işçileri bir süredir PE Çağrı Merkezi Çalışanları Dayanışma Ağı ile birlikte bir mücadele yürütüyordu. Burada kazanımlar da elde edildi. Sizin dayanışma ağı ile temasa geçişiniz nasıl oldu? Talepleriniz için ne yapmayı düşünüyorsunuz?

Leyla: Hangi firma olursa olsun isim farketmeksizin birlikte yapılan her mücadele kazanılır.

Taleplerimiz için ben ve benim gibi olan çalışma arkadaşlarımla birlikte alınan her kararın gerek şirket

sorumlularına iletilmesini bu süreçlerin takibini yaparak ilerleyeceğimizi umuyorum. Dayanışma ağı ile

tanışmam benden önce bu ağ ile tanışan arkadaşlarımın vesilesi ile oldu.

Gözde: Arkadaş önerisiyle bir temas kurma şansı yakaladım, taleplerim için gereken neyse yapmaya

hazırım.

Deniz: Patronların Ensesindeyiz Ağı ile arkadaşımızın vasıtasıyla tanışma şansımız oldu. Daha önce

Webhelpte yapmış oldukları kazanımları biliyorduk. Çok samimi ve içten bizlere yaklaşıp tamamen

haklarımızı kuracağına dair bilgilendirme aldık. Konuya çok hakim ve bizleri doğru bir şekilde

yönlendireceklerini düşündüğümüzden bizler de onlardan destek talebinde bulunduk. Hür irademizle

birlikte yürümeyi kabul ettik görüyorum ki vermiş olduğumuz karar çok doğru. Arkamızda duruyorlar,

her dakika her saat bizimle iletişime geçiyorlar. Bu konuda onların bize göstermiş olduğu bu samimi

yaklaşım bu dayanışma biliyoruz ki kazanımlar elde etmemiz için. Omuz omuza olma ve sesimize ses

olma konusunda çok destek oldular bu konuda kendilerine en samimi duygularımla teşekkür ederim.

'Susmayın korkmayın yılmayın'

Teşekkür ederiz. CMC’de çalışan arkadaşlarınıza ne söylemek istersiniz son olarak?

Leyla: Tüm çalışma arkadaşlarıma söyleyebileceğim tek şey şu: Susmayın korkmayın yılmayın; siz

kendinizi düşünmezseniz kimse sizi düşünmez. Fazla tevazu baş eğdirir bilin isterim. Bizim sizi

savunmamız yetmez sizin de sizi savunanların yanında olmanız gerekir.

Gözde: Rica ederim. CMC de çalışan arkadaşlarıma şunları söylemek isterim; Hiçbir zaman haksızlık

karşısında susmayın, mobbinglere boyun eğmeyin. Haklarınızı öğrenmeyi her zaman bilin ve her

zaman birlik olma yolunda ilerleyin. Birlik beraberlik yoksa daha fazla köleleştiriliriz.

'Hep beraber yaşasın emekçilerin mücadelesi'

Deniz: CMC’de bulunan tüm arkadaşlarımızı yanımızda durmaya çağırıyorum. Mobbinge uğrayan

arkadaşlarımız olursa iletişime geçmeleri, tehditlere işten atılmalara boyun eğmemeleri kendilerinin

arkasında duracağımızı bilmelerini isterim. Bundan sonraki süreçlerde güçlü bir sesle gümbür gümbür

ilerleyeceğimizi ve bütün haklarımızı kazanacağımız bir ortamın olduğunu göz önüne olarak bizlere

destek çıkmalarını diliyorum. Omuz omuza mücadele yürüteceğiz bu yüzden sizin de desteğiniz bizim

için çok önemli. Hep beraber yaşasın emekçilerin mücadelesi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



Facebook: https://www.facebook.com/ patronlarinensesindeyiz



Twitter: https://twitter.com/ pensendeyiz



E-posta: [email protected] patronlarinensesindeyiz.org