Club Hotel Mirabell’de emek sömürüsü

Antalya’nın Alanya ilçesinde yer alan Club Hotel Mirabell emekçileri, Patronların Ensesindeyiz Antalya Turizm Emekçileri Dayanışma Ağı’na ulaşarak yaşadıkları olumsuzlukları aktardılar.

Sigortasız çalıştırma

Patronların Ensesindeyiz'in aktardığına göre, otel emekçileri sigortasız çalıştırıldıklarını, e-devletten sigorta girişlerinin gözükmemesi nedeniyle patrona sigorta başlangıcının yapılıp yapılmadığını sorduklarında sigorta girişinin e-devlete geç düştüğü şeklinde oyalandıklarını veya 2 ay çalışmaya karşılık 1-2 gün gibi kısa sürelerle sigortalı gösterildiklerini söylediler.

Maaşlar ödenmiyor

Otel emekçileri maaşlarının eksik yatırıldığını, her ay sadece 1.000 TL kendilerine ödendiğini, kalan ücreti istediklerinde ise otel patronunun “Ben sizin abinizim, harçlığınızı önümüzdeki ay vereceğim” dediğini belirterek hala maaşlarını ve fazla mesai ücretlerini alamadıklarını söylediler.

Yabancı işçiler kaçak çalıştırılıyor

İşçiler Özbek işçilerin otelde 6 aydır kaçak çalıştırıldıklarını ve onların da aynı sorunları yaşadıklarını dile getirdiler.

Ayrıca lojman koşullarının da oldukça kötü olduğunu belirten işçiler hamam böceklerinin olduğu odalarda, yerlerde yatmak zorunda olduklarını belirttiler.

Antalya Turizm Emekçileri Dayanışma Ağı, konuya ilişkin açıklama yaparak Club Hotel Mirabell yöneticilerini uyardı.

Dayanışma Ağı, "Club Hotel Mirabell yöneticileri derhal gereken adımları atmalı, eksik maaşlar ve fazla mesai ücretleri ödenmeli, sigortasız çalıştırma ve sigorta günlerini eksik gösterme ve yabancı işçilerin kaçak çalıştırılma uygulamasına son verilmeli, lojmandaki olumsuz koşullar ortadan kaldırılmalıdır. Sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.