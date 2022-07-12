Cizre’deki 6 bin yıllık surlara bazalt kaplama yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından, geçen yıl Şırnak’ın Cizre ilçesindeki tarihi Birca Belek'in iç kısmında ve etrafında "çevre düzenlemesi" adı altında restorasyon çalışması başlatıldı. Restorasyon çalışması kapsamında, tarihi Birca Belek’in surları bazalt kaplamayla kapatıldı.

Mezopotamya'nın haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan restorasyon ihalesi Zeydanlı Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş.’ye verildi. Birca Belek’te restorasyon çalışmaları başlatan Zeydanlı Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş., daha öncesinde de tarihi alanda kepçe ile kazı çalışması başlatmıştı. Tüm tepkilere rağmen çalışması durdurulamayan Zeydanlı Turizm ve Ticaret A. Ş, bu sefer de 6 bin yıllık tarihi surları bazalt kaplama ile kapattı.