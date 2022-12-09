Çırağan Sarayı'ndaki yangında görgü tanıkları konuştu: 'İngilizce 'imdat' diye bağırıyorlardı'

Beşiktaş Yıldız Mahallesi'nde bulunan Çırağan Sarayı içerisindeki 5 katlı Çırağan Oteli'nin 4. katında yangın çıktı. Saat 11.00 sıralarında çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın çıkan katta tadilat olduğu üst katta ise işçilerin kaldığı belirtildi. Yoğun dumanın yükseldiği oteldeki yangın yaklaşık 1 saatlik müdahale sonrası söndürüldü.

3 işçi dumandan etkilendi

Dumandan etkilenen 3 kişi ise ambulansla hastaneye götürüldü. Yangın nedeniyle Çırağan Caddesi'nde trafik durdu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

'İngilizce imdat' diye bağırıyorlardı

Görgü tanığı Nur Ergül, turistlerin otelde mahsur kaldığını gördüğünü belirterek, "Otelden alevler çıktı. Müşteriler balkona çıktı. İngilizce 'imdat' diye bağırıyorlardı. 2 kişi bir balkonda gördüm, 1 kişi başka balkonda gördüm, alt katta da 3 kişi vardı. Telefon ettim, itfaiye geldi. Merdivenleri uzattılar o şekilde indirdiler. İnenler yaralı değildi. Tadilat sürecinde hiçbir şey yoktu. Ben Ortaköy'de oturuyorum ara sıra gelip lobide çay içiyoruz" dedi.

'Her yer karanlık oldu'

Otelin 100 metre ilerisinde veteriner kliniğinde çalışan Merve Koçbey, "Olayı gördüğümde henüz itfaiye ekibi gelmemişti. Çok duman vardı, her yer karanlık oldu. Polisler koşmaya başladı" diye konuştu.

'Trafo patladığını söylediler'

Erol Cevahir, "Aşağıda trafo patladığını söylediler. Bir kişi dumandan zehirlenmişti. Yaklaşık 1 aydır tadilattaydı, oradan geçiyordum kalabalığı gördüm. Yandığını anladım" dedi.