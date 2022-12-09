İstanbul Beşiktaş'taki Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Balkonlardan duman yükseldiği yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Otelde konaklayanlar tahliye edilirken, caddeyi kaplayan yoğun duman Anadolu Yakası'ndan da görülüyor.

Dumandan etkilenen bir kişinin ise sağlık ekiplerince ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Çırağan Caddesi de polis ekiplerince trafiğe kapatıldı. (AA)