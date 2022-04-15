Çıplak görüntülerle tehdit etmiş: 'Hanımağa'ya hapis talebi

"Sevgilisinden ayrılmak istediği için tehdit ve psikolojik baskıya maruz kaldığını" ileri süren 'Hanımağa' lakaplı çete lideri Güniz Akkuş, evinin etrafında dolaşarak sosyal medya paylaşımlarıyla huzurunu bozduğunu belirttiği eski erkek arkadaşını savcılığa ihbar etmişti.

Bu kez de Fırat Ş., savcılığa başvurarak Güniz Akkuş'un özel ve çıplak görüntülerini sosyal medya üzerinden ifşa ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Para verdiğini öne sürdü

Fırat Ş., tarafından savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde Güniz Akkuş'un gönül bağı kurarak ailesi ve kendisinden faydalandığını anlattı. Madde ve manevi olarak kendisinin kullanıldığını belirtti. Fırat Ş., daha sonra Güniz Akkuş'un sosyal medya hesaplarından hakkında şoförü olduğu iddialarını yaydığını anneannesinden hacca gideceği iddiasıyla paralar aldığını belirtti.

'Şehri terk etmezsen seni rezil ederim'

Sabah'ın haberine göre Güniz Akkuş'un iftiraları sonrası psikolojik bir çöküntü yaşadığını anlatan Fırat Ş., "Sosyal medya hesaplarından beni şoförü olarak tanıttı. Hakkımda uyuşturucu madde kullandığım ve şehri terk etmezsem beni rezil edeceğine yönelik tehditlerde bulundu. Güniz Akkuş'un Instagram hesabını bile mavi tik yaptıran kardeşimdir. O hesap üzerinden bana yönelik birçok olumsuz paylaşımda bulundu." diye konuştu.

Çıplak videolarını paylaştı

Genç adam tehditlerin devam etmesi üzerine özel videolarının Güniz Akkuş tarafından sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığını kendisini Türkiye'ye rezil ettiğini belirterek cezalandırılmasını talep etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu videolar inceleme altına alındı. Yapılan incelemelerde Akkuş'un şahsi hesabından Fırat Ş.'ye ait çıplak videoları paylaştığı tespit edildi.

Akkuş da şikayet etti: Beni öldürmek için plan yapıyor

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Güniz Akkuş, Fırat Ş.'yi işten çıkardığı için kendisine husumet beslediğini, öldürme planları yaptığını ve aralarında çeşitli davalar açıldığını anlattı. Akkuş, Fırat Ş.'nin suikast düzenlemek için 2 adet Glock marka silah aldığını evinin etrafında gezdiğini bu nedenle şikayetçi olduğunu ifade etti.

5 yıl hapsi isteniyor

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Güniz Akkuş'un Fırat Ş.'ye ait çıplak görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştığı ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğunun sabit olduğu belirtti. Hakkında, 'Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek', 'Hakaret' suçlarından iddianame düzendi. 5 yıla kadar hapsi istenen şüpheli İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.