Cinsel taciz şikayeti sonrası tehdit!

Bursa Orhaneli’de görevli zabıta müdürünün, bir kadına ısrarlı takip, cinsel istismar ve şiddet uyguladığı öne sürüldü. Erdem Öztürk isimli esnaf, sosyal medya hesabı üzerinden, işletmesine astığı pankart ile sesini duyurdu. Pankartta şu ifadeler yer alıyordu:

“Ak Parti Orhaneli Belediyesi’nde zabıta müdürü Mustafa isimli şahıs, eşime cinsel taciz, darp ve hanemize tecavüzde bulunduğu için savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Şikayetimizi geri almadığımız için bugün arabamıza el koydular. Bizi bezdirip şikayetimizi geri aldırmaya çalışıyorlar. Almayacağız”

Pankart resminin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte esnaf Erdem Öztürk, Cumhuriyet’ten Rabia Azra Sözcü’ye konuştu. Öztürk olayı şu sözlerle anlattı:

“Bizim tost, sandviç sattığımız ufak bir işletmemiz var. Maç olduğunda halı sahalara gidiyoruz, pazar çıkışlarına gidiyoruz. Her satış yaptığımız yerde de zabıtadan izin alıyoruz. Bu zabıta ekibinin müdürü eşime kafayı takmış. Saat 23.00 civarı eşim eve gittiği sırada, resmi araç ile eşimin yanına yanaşıyor. ‘Gel ben seni eve götüreyim’, ‘Bu tostla bu iş yürümez’ gibi sözlü tacizde bulunuyor. Eşim bağırmaya başlayınca şahıs gidiyor. Eşim, ilk aşamada bunları bana söylemedi. Oturduğumuz yeri bilen bilir, çok küçük bir yerdir herkes birbirini tanır, bilir. Bu zabıta müdürü bir süre sonra, benim olmadığım bir vakitte evimize geliyor. ‘Benim çocuğun oyuncağı sizde kalmış’ bahanesiyle eşime eve bakmasını söylüyor. Eşimde, ‘Bizim evimizde yabancı oyuncak yok’ dedikten sonra bakması için ısrar ediyor. Israrı sonrası eşim içeriye bakmaya gidiyor, zabıta müdürü de arkasından girip kapıyı kapatıyor. Şahıs, eşimin yanına arkadan yaklaşıp öpmeye çalışıyor, eşim kendisini savunmak için vuruyor. Zabıta müdürü de eşime vuruyor. Evimizin tam önünde MOBESE kameraları var. Görüntüleri 3 haftadır vermiyorlar“

Şikayete rağmen, yargıda bir ilerleme olmadığını söyleyen Öztürk, şöyle devam etti:

“Bir de eşimin karşısına geçip kaş göz yapıyormuş, ‘gördün mü bak, şikayet ettin de ne oldu?’ diyormuş. Bir de bunlarla uğraşıyoruz. Salı günü Ali isimli bir memur geldi, ‘Belediye başkanı şikayetini geri almazsa onun her şeyini alırım diyor’ dedi. Şikayetimi geri almayacağımı onlara da söyledim. 20 dakika sonra Hüseyin isimli belediyenin bir memuru daha gelip aynılarını söyledi. ‘Bak erdem burası küçük yer. Belediye başkanı, şikayetini geri çekmezse her şeyini alırız , burada ekmek yiyemez diyor’ dedi. Ertesi gün tost yaptığım arabamı aldılar. Bugün de işyerime astığım pankart için şikayet etmişler. Belediye bana bir pantolon, oğluma bir şort verdi. Bunlar mı yardımmış? İşyerimizi ihale ile aldık kirasını da ödüyoruz. Ben yalnızca eşimin derdindeyim”

Çiftin iddialarının ardından Orhaneli Belediyesi‘nden yapılan açıklamada, “Söz konusu olayda ismi geçen kişiler belediyemizin sosyal yardımda bulunduğu muhtaç kişilerdir. Belediyemiz tarafından şu an işlettikleri dükkan kendilerine destek amaçlı tahsis edilmiştir. Şahıslar ilçedeki pazar yerine işgaliye bedeli ödemeden tezgah açmak isteyince esnaf tarafından şikayet edilmişlerdir. Belediyemize bağlı ekipler çiftin tezgahını kaldırmak isteyince bu tatsız iddialar ortaya atılmıştır. Söz konusu iddialar gerçek değildir. Olay şu an savcılığa intikal etmiş, sosyal hizmetler müdürlüğümüz de gerekli işlemleri başlatmıştır” denildi.