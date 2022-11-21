Cinsel suçlar için özel savcı görevlendirilecek

Adalet Bakanı Bozdağ imzasıyla cinsel suçlarla ilgili yeni bir genelge yayımlandı. Genelgeye göre cinsel suç dosyaları devredilemeyecek, savcılar benzer soruşturmalarda uzmanlaşacak.

Adalet Bakanlığı cinsel suçların soruşturulmasına ilişkin yeni bir genelde yayımladı.

NTV'de yer alan habere göre, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ imzasıyla yayımlanan genelge, cinsel suçlara ilişkin yürütülen soruşturmalara ilişkin önemli değişiklikler içeriyor.

Genelgeye göre; savcılar zorunlu olmadıkça dosyaları devredemeyecek ve benzer soruşturmalarda uzmanlaşacak.

Düzenlemeyle tıbbi ve hukuki işlemler, mağdurun tekrar muayene edilmesini engelleyecek şekilde yapılacak.

Mağdurların tekrar tekrar ifadesinin alınmasının da önüne geçilecek.

'Muayene tekrarları travma nedeni'

Düzenlemeye ilişkin açıklama yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Avukatı Rukiye Leyla Süren, mağdura olayı tekrar tekrar anlattırmanın travmaya neden olduğunu söyledi. Süren, "Görüşmenin sayısının açıkça genelgede belirtilmiş olması savcının değişmeyeceği aynı savcı ile sonuca gidileceği, bunlar iyi ayrıntılar" diye konuştu.

Olaydan yıllar sonra yapılan muayene tekrarlarının da aynı şekilde travma nedeni olduğunu belirten Süren, "Genelgede bu konu da düzenlendiği takdirde şikayetler ortadan büyük oranda kalkacaktır" ifadelerini kullandı.

Hukukçulara göre genelgenin olumlu sonuç vermesi için uygulamaların sıkı takip edilmesi gerekiyor. Genelge yayımlamanın sorunu çözmeyeceğinin altını çizen Süren, şunları kaydetti:

"Adli birimlerde, tıp birimlerinde, savcılıkta mahkemelerde genelgelerin değişikliklerinin özellikle karakolda kadınla ilk yüz yüze gelen polislerde bu genelgenin kabullenişin olması gerekiyor, hakimlerin bu genelgeye sahip çıkması gerekiyor."