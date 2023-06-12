Cinsel saldırıdan yargılanan Dani Alves'in tutuksuz yargılanma talebine ret

İspanya'nın Barselona kentinde diskotekte bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan ve 20 Ocak'ta tutuklanan Brezilyalı futbolcu Dani Alves'in tutuksuz yargılanma talebi bir kez daha reddedildi.

T24'te yer alan habere göre Barselona Mahkemesi, avukatı aracılığıyla geçen hafta serbest kalma başvurusunda bulunan Brezilyalı eski futbolcunun talebinin reddedildiğini duyurdu. Mahkeme, daha önceden de üç kez Alves'in serbest kalma talebini reddederken, bundan sonraki süreçte yeni bir talebin olmayacağı, artık davanın görülüp, hakimin alacağı kararın bekleneceği belirtiliyor.

Alves, mayıstan itibaren çocuklarının ikametini Barselona'ya aldırdığı ve eylülde bu kentte okula başlayacağını belirterek, İspanya'dan kaçma riski olmadığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanmayı talep etmişti.