Aykırı Haber Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak’ın, Bakırköy’de B.K. adlı avukatı ofisinde taciz etmesi nedeniyle hakkında “basit cinsel saldırı” suçlamasıyla açılan davanın karar duruşması, Bakırköy 30’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Kararını açıklayan mahkeme, Çolak’a “Sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı” suçundan 2 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, Çolak’a “iyi hal” indirimi uygulayarak, cezayı bir yıl 8 aya indirdi.
Çolak’ın “suç işlemeyeceği” kanaatine varan mahkeme, cezayı erteledi.
'Cinsel saldırı' suçundan yargılanan Batuhan Çolak’a 'iyi hal' indirimi
Aykırı Haber Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak’a 'cinsel saldırı' suçundan yargılandığı davada 'iyi hal' indirimi uygulandı, Çolak'ın cezası ertelendi.
Haber Merkezi
Aykırı Haber Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak’ın, Bakırköy’de B.K. adlı avukatı ofisinde taciz etmesi nedeniyle hakkında “basit cinsel saldırı” suçlamasıyla açılan davanın karar duruşması, Bakırköy 30’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.