Eski sevgilisini yüzünden yaraladı, tehdit etti, kurşunladı: 6 yıl hapis cezası

Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki A.O., sevgilisi Sefer B. (31) tarafından 2017'de sistematik şekilde darp edildi. Sefer B. ayrılma kararı alan kadının peşini bırakmadı ve taciz etmeye devam etti. Genç kadının otomobiline silahlı saldırı düzenledi. 3 yıl önce de bacaklarından 4 kurşunla yaraladı.

Saldırılar üzerine mahkeme saldırgana önce 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi daha sonra cezayı 2 yıl 9 ay 22 güne düşürdü. Sefer B.’nin cezaevinde yattığı 4 aylık süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Defalarca şikayet etti 'panik butonu' verdiler

İHA'daki habere göre, Sefer B. tahliye edildikten sonra A.O.'yu tehdit etmeye başladı. Genç kadın 13 kez savcılığa başvurarak şikayetçi oldu.

Bu şikayetler sonunda genç kadına panik butonu verilip, Sefer B.’ye elektronik kelepçe takılarak uzaklaştırma cezası verildi.

Ancak buna rağmen 28 Kasım'da A.O.'nun bir restoranda olduğunu öğrenen Sefer B. elektronik kelepçeyi çıkartarak restorana girdi. Kadını darp edip usturayla yüzünden yaralayarak olay yerinden kaçtı.

6 yıl hapis cezası verildi

26 Aralık'ta yakalanan zanlı, ifadesinin ardından çıkartıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 29. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 21 Haziran’da görülen karar duruşmasında ise Sefer B., suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini talep etti.

Ayrıca Sefer B., "Mahkemece lehime olan hükümlerin değerlendirilmesini talep ediyorum. Hakkımda tahliye kararı verilmesini talep ediyorum. Ben vereceğiniz karara saygı duyuyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Sefer B.’yi "haksız tahrik ve iyi hal indirimi" uygulanmadı ancak yalnızca 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.