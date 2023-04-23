'Cinsel saldırı' sanığı Kurtuluş Kuş'un yurtdışı yasağı kaldırıldı, aile tepki gösterdi

Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında, geçen yıl bir otel odasında, 19 yaşındaki B.B.’ye yönelik “nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu” iddiasıyla dava açılmıştı. Yargılamanın ilk duruşması, 31 Ekim 2022’de, Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılmıştı.

Kuş, ilk duruşmada; hakkındaki iddiaları reddetmişti. Kuş, yargılamanın ikinci duruşmasına; katılmasının şart olduğu yönündeki mahkeme kararına rağmen katılmamıştı. Bunun üzerine mahkeme, Kuş’un bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesi kararı almış, Kuş hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar vermişti.

MHP'li il başkanının avukat kızı Kuş'un savunmasına dahil oldu

Kuş, avukatları aracılığıyla yurt dışına çıkış yasağı yönündeki karara dört kez itiraz etmiş, mahkeme dört kez itirazı reddetmişti.

Kuş, yurt dışına çıkış yasağına beşinci kez itiraz etti. İtiraz inceleme aşamasındayken, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık’ın avukat kızı Melek Gökçen Alıcık’ın yargılamaya müdahil olduğu öğrenildi. Beşinci itiraz başvurusu kabul edildi ve Kuş’un yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı.

'Birileri bu adamın arkasında duruyor'

B.B.’nin babası Ö.B, cinsel saldırı sanığı Kurtuluş Kurt'un yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına tepki göstererek, şunları söyledi:

"Sanığın vekaletine MHP Aydın İl Başkanı’nın kızı avukat Melek Gökçen Alıcık dahil oluyor. Bu avukat neden dosyaya müdahil oluyor? Yasak nasıl kaldırılıyor? Elimizde onca adli tıp raporu ve delil varken bu sanık neden hâlâ tutuklanmıyor?

İddianamede savcı, sadece cinsel saldırıdan değil, ayrıca yaralanmadan da bu kişinin ceza almasını talep ederken bu karar nasıl verilebiliyor? Benim kızım psikolojik tedavi görüyor, her gün 8 ayrı ilaç kullanıyor. Bu kişi hâlâ yurt dışında ve ben eminim ki birileri bu adamın arkasında duruyor. Dava süresince yurt dışı yasağı olan biri nasıl bu sözleşmeleri yapabilir?" (ANKA)