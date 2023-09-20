Cinsel istismardan soruşturulurken okulda görevlendirilen öğretmenin yeri değiştirildi

Ankara'da 2022 yılında Keçiören’de görevli olduğu Arif Nihat Asya Okulu’nda bir öğrenciye davranışı nedeniyle “Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında 9 aydır soruşturma yürütülen O.S.K.’nin Altındağ’daki Karapürçek Şehit Ferhat Muratoğlu İlkokulu’nda görevlendirildiği ortaya çıkmış ve veliler tepki göstermişti.

ANKA Haber Ajansı'nın ortaya çıkardığı olayda veliler, öğretmeni okula şikayet ederek görev yerinin değiştirilmesini isterken, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise öğretmen O.S.K. hakkında görev yeri değişikliği, aylıktan kesme cezası verildiğini ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın yargıdan karar çıkana kadar başka bir şey yapamayacağını bildirmişti.

Bir veli ise şikayet dilekçesinde, “Oğlum, O.S.K. yüzünden okula gitmek istememektedir. Okula giderken titremektedir. Sınıfta çok bağırdığını, azarladığını söylemektedir. Yüksek sesle bağırdığından çok etkilenmiştir, sınıfta altını ıslatmıştır” ifadesini kullanmıştı.

O.S.K.’nin görev yerinin değiştirilerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü emrine alındığı öğrenildi. (ANKA)