Cinsel istismar iddiası: Şüpheli tutuklandı, 2 yaşındaki bebek yoğun bakımda

Zonguldak'ta cinsel istismara uğradığı tahmin edilen 2 yaşındaki bebek yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veriyor. Şüpheli ise tutuklandı.

Haber Merkezi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde M.Ö. isimli kadın, yeni tanıştığı F.S.'ye kısa süreliğine bıraktığı 2 yaşındaki çocuğunu baygın halde buldu.

Duvar'da yer alan habere göre M.Ö çocuğuna cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdüğü F.S.'den şikayetçi oldu. Durumu kritik olan bebek Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan F.S. ise çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Beycuma M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Soruşturmayı yürüten savcılık, M.Ö.'nün 8 yaşındaki diğer çocuğunun ise koruma altına alınmasına karar verdi.

Haber

Aile Bakanlığı kimsesiz çocukların parasını 'kaybetti'