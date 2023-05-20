Cinsel istismar iddiası: Şüpheli tutuklandı, 2 yaşındaki bebek yoğun bakımda

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde M.Ö. isimli kadın, yeni tanıştığı F.S.'ye kısa süreliğine bıraktığı 2 yaşındaki çocuğunu baygın halde buldu.

Duvar'da yer alan habere göre M.Ö çocuğuna cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdüğü F.S.'den şikayetçi oldu. Durumu kritik olan bebek Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan F.S. ise çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Beycuma M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Soruşturmayı yürüten savcılık, M.Ö.'nün 8 yaşındaki diğer çocuğunun ise koruma altına alınmasına karar verdi.