Cinsel birliktelik karşılığı dosya kapatacağını söyleyen savcının ifadesi ortaya çıktı

İrem Çalık ve Öngül Dokcu iddiaya göre, evlerine gittikleri Selahattin K.'nın pantolonunun cebinden 3 bin TL para ile 350 dolar çaldı.

Ancak yapılan aramada şüphelilerin üstünde bu para bulunamadı. Kadınlar ise emniyet ifadelerinde parayı kendilerinin çalmadığını belirtti. Kadınlar hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

Soruşturmayı yürüten savcı Osman Ozan şüpheli kadınlardan hakkında takipsizlik kararı verdi. Bu kararı verdiği günün akşamında ise saat 18.00 sıralarında ise Öngül Dokcu’nun telefon numarasını soruşturma dosyasından temin eden savcı Ozan, kendi kişisel telefonundan şüpheli kadına mesajlar atmaya başladı.

Telefon incelemelerinde ortaya çıktı

Savcı Ozan şüpheli Dokcu ile Sancaktepe’de buluştu. Dokcu’ya mesaj atmaya devam eden savcı Ozan, “Bir kez deneyelim karşılığında Selo olayını halledelim“, “Deneyelim bir kez siz o konuyu endişe etmeyin”, “Hem Selo olayını lehinize çözerim hem de gerektiğinde bir dostunuz olarak size yardımcı olurum” şeklinde mesajlar yazdı.

Ancak Dokcu bu teklifi kabul etmeyerek savcı Ozan’dan cinsel ilişki karşılığı bin 500 TL istedi. Ancak savcı Ozan bu teklifi reddetti. Sonrasında ise ikili arasında görüşme sonlandı.

Bu yaşananlar başka bir adli olaya karışan Öngül Dokcu’nun telefon incelemesinde ortaya çıktı.

İfadesi ortaya çıktı

halktv.com'dan Seyhan Avşar, savcı Ozan'ın ifadesine ulaştı. Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) tarafından ifadesi alınan savcı Ozan hakkındaki iddiaları reddetti.

Savcı Ozan, şüpheli kadına attığı mesajların şehven olduğunu öne sürerek, “Mesajlaşma tarihi dikkate alındığında kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı zaten verilmiş ve UYAP sistemine yüklenmiştir. İsmi geçen kişiler ile ilgili olarak hiçbir şekilde ne bir soruşturma konusu ne de başka bir konuda yardımcı olabilecek hareket ve eylemde bulunmadım. Mesajlarda para karşılığı birlikte olma anlamına gelecek ifadeler bulunsa da kimseyle beraber olmadım.” dedi.

'Kurtulmak içi para istedim'

Şüpheli Öngül Dokcu ise beyanında kendisinin kuaför olarak çalıştığını, 1 Temmuz 2019 tarihinde kendini savcı olarak tanıtan bir şahsın tarafına mesaj attığını ilerleyen süreçte ise devam eden yazışmalarda savcının telefon numarasını dosyadan aldığını ve dosyayı kendisiyle birlikte olması karşılığı kapatabileceğini söylediğini aktardı. Bu teklifi kabul etmediğini belirten Dokcu savcıdan kurtulmak için birliktelik karşılığı para istediğini öne sürdü.