Çinli diplomat: Avrupa bile ticareti kesmedi, Rusya'yla normal ticaretimiz sürecek

Çin Dışişleri Bakanlığı Avrupa Dairesi Başkanı Vang Lutong, Ukrayna'daki krizin Çin'in Rusya Federasyonu da dahil olmak üzere diğer ülkelerle olan ticaretini etkilemeyeceğini kaydetti.

"Çin, Ukrayna'da taraf değil" diyen Vang, "Bu krizin başka bir ülkeyle olan normal ticaretimizi etkilemesi gerektiğini düşünmüyoruz" dedi. Diplomat, düzenlenen AB-Çin çevrimiçi zirvesinin sonuçlarını değerlendirirken, "Avrupa bile Rusya ile normal iş yapıyor, Rusya ile tüm ticaretinizi durdurmadınız. Bu nedenle Rusya'yla normal ticaret işbirliğimiz etkilenmemeli" dedi.

Vang ayrıca Çin'in Ukrayna'dan Kiev'in güvenliğinin garantörü olması için Pekin'e yönelik herhangi bir talep gelmediğini söyledi.

Çin'in her zaman ateşkesi desteklediğini kaydeden Vang, "Ancak Ukrayna krizini çözmedeki rolümüz abartılmamalıdır. Çatışma sırf Pekin istedi diye sona eremez" dedi.