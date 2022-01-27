Çinli diplomat: ABD, Pekin Olimpiyatları’nı engellemeyi durdurmalı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pekin’de 4-20 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Kış Olimpiyat Oyunları hakkında açıklamalarda bulundu

Çin Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada, ABD’nin hızlı bir şekilde Pekin Olimpiyatları’na engel oluşturmaya son vermesi gerektiğini vurguladı.

TASS haber ajansında yer alan habere göre, Wang Yi, Amerikalı mevkidaşı Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, bunun birincil öneme sahip bir konu olduğunun altını çizerek, “Amerikan tarafı Pekin’deki oyunları engellemekten vazgeçmeli” çağrısında bulundu.

Bilindiği üzere, bir süre önce ABD, yaptığı açıklamayla Pekin’de gerçekleştirilecek Kış Olimpiyat Oyunları’nın “diplomatik boykot” edeceğini duyurmuş, ABD’nin çağrısına Avustralya, İngiltere, Kanada, Hollanda ve Danimarka destek olmuştu.