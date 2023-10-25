Çin'le Kolombiya arasında 'stratejik ortaklık' kuruldu

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'yla bir araya geldi.

Liderler, başkent Pekin'de Büyük Halk Salonu'nda yapılan görüşmede iki ülke arasında "stratejik ortaklık" kurulduğunu bildirdi.

Şi, görüşmede, Çin'le Kolombiya arasındaki bağların 43 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana uluslararası değişimlerin sınamasına dayandığını ve olumlu gelişim ivmesini sürdürdüğünü ifade etti.

İki tarafın temel çıkarları ve kaygılarını ilgilendiren konularda birbirini anladığını ve desteklediğini belirten Şi, çok sayıda alanda işbirliğinin geliştiğini ve halklar arasındaki etkileşimlerin arttığını bildirdi.

Şi, Çin'in stratejik ortaklığı, iki ülke halklarına daha fazla fayda sağlamak ve dünya barışıyla kalkınmasına katkıda bulunmak için Kolombiya'yla çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Kolombiya Devlet Başkanı Petro da "bugün Çin'in ve dünyanın büyük değişimlerden geçtiğini", "Çin devriminin teori ve pratiğinin aydınlanma açısından büyük değer kazandığını" ifade etti.

Kolombiya'nın Çin'in öncülük ettiği Kuşak ve Yol Girişimi'ne önem verdiğini belirten Petro, iki ülke arasında stratejik ortaklığın kurulmasının ardından kendi bölgesel avantajları ve kalkınma stratejilerini uyumlaştırarak, Çin ile altyapı, temiz enerji ve diğer alanlarda işbirliğini geliştirmeyi, Çin şirketlerinin ülkeye yatırım yapmasını ve iki ülke arasındaki ticaretin daha dengeli gelişmesini arzu ettiklerini kaydetti.

Petro, Kolombiya'nın, İsrail-Filistin sorunu ve diğer küresel meselelerde Çin ile iletişimi sürdürmeye, Filistin'deki çatışmanın sona erdirilmesi ve gerilimin düşürülmesi için birlikte çaba harcamaya hazır olduğunu vurguladı.

Kolombiya'nın Çin-Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (Çin-CELAC) Forumu'nu desteklediğini belirten Petro, 2025'te devralacağı CELAC dönem başkanlığında Çin ile bölge ilişkilerinin gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında sanayi yatırımları, ticaret, dijital ekonomi, yeşil kalkınma, tarım, bilim ve teknoloji, eğitim, kültür, gümrük denetimi ve karantina alanlarından işbirliği anlaşmaları imzalandı.

İki ülke ayrıca stratejik ortaklığın ilan edildiği ortak bir açıklama yayımladı.

Çin Venezuela'yla da 'her koşulda stratejik ortaklık' mutabakatı imzalamıştı

Çin ve Venezuela da, geçtiğimiz ay ilişkilerinin seviyesini 'her koşulda stratejik ortaklığa' yükselttiklerini açıklamıştı.