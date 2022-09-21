Çin'in Rusya'dan enerji ithalatında rekor

Çin'in Rusya'dan enerji ithalatı artmaya devam ediyor.

Bloomberg'in gümrük verilerine dayandırdığı haberine göre, Ağustos ayında Çin'in Rusya'dan enerji ithalatı 8,3 milyar dolar ile şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaştı. Çin'in Rusya'dan yaptığı toplam ithalatın yüzde 83'ünü enerji harcamaları oluşturdu.

Rusya'dan ham petrol, petrol ürünleri, doğalgaz ve kömür ithal eden Çin'in Rusya'dan enerji ithalatı Ağustos ayında önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 68 arttı. Çin'in geçen ay Rusya'dan rekor miktarda kömür ithal ettiği belirtildi.

6 aylık dönemde ise Çin'in Rusya'dan enerji ithalatı yüzde 74 oranında artışla 44 milyar dolara yaklaştı.

İstatistiklere göre Rusya'dan Çin'e petrol ihracatı Temmuz'da 7,15 milyon iken Ağustos'ta 8,34 milyona yükseldi. Çin'in Rusya'dan kömür ithalatı ise yıllık yüzde 57 artışla 8,5 milyon tonluk yeni bir zirveye ulaştı.

Çin'in Rusya'dan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatı ise, 2020'den bu yana en yüksek seviyesinde gerçekleşti ve önceki yıla göre yüzde 37 artışla 671 bin ton olarak gerçekleşti.

Bloomberg Avrupa yaptırımları sıkılaştırırken Rusya'nın Çin'in de içinde bulunduğu bazı ülkelere önümüzdeki aylarda daha fazla ham petrol ve petrol ürünleri sevk etmesinin yüksek olasılık olduğunu, bunlardan bazılarının indirimli fiyatlara geldiğini yazdı.