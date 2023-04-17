Çıngıraklı Sokak, baharı 'Şiir Hatları Vapuru'nda karşıladı

İstanbul'da Çıngıraklı Sokak Şiir Gazetesi'nin “Şiir Hatları Vapuru” adıyla düzenlediği etkinlikte şairler ve okurlar yolcularla bir araya geldi.
Aralarında Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı Adnan Özyalçıner’in de bulunduğu yazarlar, şairler önce vapurda şiirler okudu, sonra da Beşiktaş-Üsküdar Vapur İskelesi’nde Beşiktaşlılarla buluştu.
Vatandaşların da şiirler okuyarak katıldığı etkinlikten sonra gazeteler dağıtıldı.
Çıngıraklı Sokak Mayıs ayı okumalarını ise 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda 1 Mayıs şiirleriyle yapacak.