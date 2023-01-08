'Çıngıraklı Sokak' aylık şiir gazetesi yola çıktı

Şair Mustafa Köz, ilk sayısı geçtiğimiz günlerde yayımlanan "Çıngıraklı Sokak" adlı aylık şiir gazetesini, İstanbul'da evinin bulunduğu ve gazetenin adına ilham veren sokakta mahallelinin, gençlerin, şiir severlerin ve basın temsilcilerinin katıldığı bir buluşmada tanıttı.

"Çıngıraklı Sokak" aylık şiir gazetesini tamamen kendi olanaklarıyla çıkardığını, bunun ise ancak bir dayanışma ile büyüyebileceğini belirten Köz, bir şiir gazetesi çıkarma fikrinin ortaya çıkışını şu sözlerle anlattı:

"Belki de şairlerin en büyük yanılgısı şiiri bir tanrı sözü gibi görmeleri. Oysa şiir her yerde olan ve dokunabildiğimiz bir alan, büyük bir alan. Bu alanın en büyük araçlarından biri de sokaklar; özlediğimiz sokaklar. 'Değişik vesilelerle hayata ve sokağa dokunuyoruz, gazeteyle niye dokunmayayım' diye düşündüm ve 'Çıngıraklı Sokak' adıyla bir gazete fikri oluştu."

"Çıngıraklı Sokak" aylık şiir gazetesine

Kadıköy Recaizade Sokak 64/1A (Çıngıraklı Sokak) adresinden;

Kadıköy/Yeldeğirmeni’nde:

Manitu Kitabevi, Odessa Sahaf ve gazete bayiilerinden;

Kadıköy/ Bahariye’de:

Mefisto Kitabevi ve Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nden

Mühürdar’da:

İmge Kitabevi'nden;

Bakırköy’de:

Beyaz Adam Kitabevi'nden;

Beyoğlu’nda:

Mefisto Kitabevi ve Semerkand Kitabevi'nden ulaşılabilir.