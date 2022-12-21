Çin'e ilk defa dışarıdan Covid-19 aşısı gönderiliyor

Almanya Federal hükümetinden yapılan açıklamaya göre BioNTech'in ürettiği Covid-19 aşıları Alman gurbetçilere uygulanmak üzere Çin'e gönderdi. Bu parti, Çin'e giren ilk yabancı koronavirüs aşıları olacak.

Teslimatın boyutu hakkında bir bilgi paylaşılmadı. Ancak aşıların ülkedeki 20 bin Alman vatandaşının dışında diğer yabancı ülke vatandaşlarının kullanımına açılması konusunda Pekin ve Berlin arasındaki diyaloğun sürdüğü belirtildi.

Çin'deki Almanya vatandaşları için gönderilen aşılar 12 yaşın üzerindekilere ücretsiz sunulacak.