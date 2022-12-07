Çin'de Covid-19 kısıtlamaları büyük ölçüde gevşetildi

Çin, Covid-19 kısıtlamalarını gevşetme yönünde yeni bir adım attı. Son alınan kararla, Covid-19 testi pozitif çıkanlar evde karantinaya girebilecek.

Evde karantina uygulaması yerel olarak Pekin ve Guangzhou gibi bazı kentlerde uygulanmaya başlanmış olsa da, ülke genelinde de başlanacak uygulamaya ilişkin Devlet Konseyi Önleme ve Kontrol Mekanizması'ndan resmi açıklama geldi.

Açıklamada, "Halkın güvenliğini ve sağlığını en üst düzeyde koruyacağız ve salgının toplumsal ve ekonomik kalkınmaya olan etkisini asgari düzeye indireceğiz" denildi.

Yeni uygulamaya göre, hastalığı hafif ve semptomsuz geçirenler merkezi sağlık tesisine gönderilmek yerine evde 7 gün karantinaya girebilir.

Hastalarla temaslı olanlar da evde 5 gün karantinada kalabilir.

Yüksek riskli ve düşük riskli bölgeler, binaların katlarına göre düzenlenecek. Rezidans yapılar tamamen kapatılmak zorunda olmayacak.

Çin yönetimi, aynı zamanda polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testi yerine hızlı antijen testinin (RAT) kullanımını yaygınlaştırma kararı aldı. PCR testi yalnızca yüksek riskli bölgelerde ve iş yerlerinde yapılacak. PCR testi diğer yerlerde gönüllülüğe dayalı yapılabilecek.

Halk, hastane, okul ve yaşlıların yaşadığı evler haricinde, kamu binalarına girerken ve seyahat ederken artık negatif PCR sonucunu ve sağlık kodunu göstermek zorunda kalmayacak.

Yeni kararlarla temel toplumsal ve medikal hizmetler her koşulda sağlanacak. İnsanların hareketliliği, iş ve üretim düşük riskli bölgelerde kısıtlanmayacak.

Devlet Konseyi, aynı zamanda hastanelerde, kamu güvenlik şirketlerinde, ulaşımda, süpermarketlerde, elektrik ve ısıtma şirketlerinde çalışanların normal kısıtlamalardan muaf olacağını ve bu iş yerlerinin farklı yönetileceğini açıkladı.

Diğer tedbirler arasında, başta 60 yaş üstü olmak üzere yaşlılar arasında aşılandırmayı hızlandırmak, aşılamaya ilişkin propagandayı artırmak ve tedavilere ilişkin sağlık çalışanlarını eğitmek bulunuyor.

Covid-19 vakasının bulunmadığı okullar derslere normal bir şekilde devam edecek; süpermarketler, kafeteryalar, spor salonları ve kütüphaneler de yeniden açılacak.

Yeni kurallarla birlikte, bir okulda salgının görülmesi durumunda, söz konusu okul risk alanlarını kapsamlı bir şekilde belirlemek ve normal öğretim sürecini sağlamak zorunda olacak. Riskli alanların dışındaki yerlerde herhangi bir yasak olmayacak.