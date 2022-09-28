Çin'den Ukrayna'daki referandumların ardından 'toprak bütünlüğü' mesajı

Ukrayna'da Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya'ya katılım için yapılan referandumların ardından Çin'den "tüm ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı" mesajı verildi.

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Zhang Jun, BM Güvenlik Konseyi üyelerine hitaben yaptığı konuşmada "Çin Ukrayna'daki son gelişmeleri not etmiştir, tutumumuz açık ve sabittir; yani tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir" dedi.

'Yaptırımlar çıkmaza yol açar'

Zhang Jun "Son gelişmeler, barışın herkes tarafından gözetilmesi ve desteklenmesi gerektiğini bize bir kez daha hatırlatıyor. Blok çatışması, siyasi tecrit, yaptırımlar ve baskı sadece bir çıkmaza yol açacaktır" diye konuştu.

Zhang Jun BM Güvenlik Konseyi'nin arabuluculuk araçlarını tam olarak kullanarak ateşkes ve barış görüşmeleri doğrultusunda hareket etmesi çağrısında bulundu.