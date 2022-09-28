Zelenskiy'den Rusya'ya katılım referandumları hakkında açıklama

Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti, Herson ve Zaporijya bölgelerinde düzenlenen Rusya’ya katılım referandumları hakkında açıklamada bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Rusya'nın düzmece referandumları normal olarak görmesi, Rusya Devlet Başkanı ile konuşacak hiçbir şey olmayacağı anlamına gelir" dedi.

Zelenskiy, Birlemiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ndeki "Ukrayna'da Barış ve Güvenlik" konulu toplantıya çevrimiçi bağlantı yoluyla katıldı.

Zelenskiy toplantıda şöyle konuştu:

"Rusya'nın düzmece referandumları normal olarak görmesi, Kırım senaryosu ile Ukrayna topraklarını ilhak etme girişimi, Rusya Devlet Başkanı ile konuşacak hiçbir şey olmayacağı anlamına gelir. İlhak, onu tüm insanlığa karşı getiren harekettir. Artık dünyanın her ülkesinden böyle bir mesaja ihtiyaç var."