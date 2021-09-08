Çin'den 'Taliban hükümetini tanıyacak mısınız' sorusuna yanıt

Çin Dışişleri Sözcüsü Wang Wenbin, bugün düzenlediği rutin basın toplantısında, Taliban tarafından dün kurulan geçici hükümeti tanıyıp tanımayacaklarına ilişkin soruya, Afganistan'daki yeni yönetimle iletişimi sürdürmeye hazır oldukları yanıtını verdi.

Afganistan'da hükümetin kurulmasının ülkenin yeniden inşası için "gerekli bir adım" olduğunu belirten sözcü, Çin'in Afganistan'ın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu dile getirdi.

Çin Dışişleri Sözcüsü Wang "Yeni Afganistan yetkililerinin kendi halklarının istekleri ve uluslararası toplumun beklentilerini karşılayacak şekilde tüm ırklardan ve mezheplerden insanlarını yaygın olarak dinlemesini umuyoruz" dedi.