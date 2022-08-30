Çin'den Suriye uyarısı: 'Yabancı güçlerin egemenliği çiğneme girişimleri derhal durdurulmalı'

Çin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, yabancı ülkelerin ordularının Suriye’de yasa dışı konuşlanması, yasa dışı askeri operasyonlarına son vermesi ve Suriye’nin egemenliğiyle toprak bütünlüğünü çiğnememesi gerektiğini söyledi.

Zhang Jun, Suriye’deki kriz hakkında yaptığı konuşmada, ülkelerin egemenliğiyle toprak bütünlüğüne saygı göstermenin BM Şartı’nın önemli bir ilkesi olduğunu belirtti.

Çin'ın BM Daimi Temsilcisi Zhang, ABD’nin son günlerde Suriye’nin doğusunda gerçekleştirdiği askeri operasyonların Suriye’nin toprak bütünlüğünü çiğnediğini, bu operasyonların BM Şartı’na göre geçerliliğin olmadığı dile getirdi.

Zhang Jun, terör örgütlerinin Suriye’deki faaliyetlerini yoğunlaştırdığını, bunun küresel barış ve güvenliğe tehdit oluşturduğunu ve uluslararası toplumun her çeşit terörizme darbe indirmesi gerektiğini aktardı.

Suriye’deki siyasi sürece kararların Suriye halkı tarafından verilmesi gerektiğine işaret eden Zhang Jun, geçen uzun süre içinde tek taraflı yaptırımların Suriye ekonomisini tahrip ettiğini, yabancı güçlerin ayrıca Suriye’deki kaynakları yağmaladığını hatırlattı.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi, tüm bu yasa dışı girişimlerin derhal durdurulması çağrısında bulundu.