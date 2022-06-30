Çin'den NATO'nun yeni stratejik konseptine ilişkin değerlendirme

Çin'den NATO'ya 'kara çalmaya son verin' uyarısı geldi. 

Haber Merkezi

Çin Dışişleri Bakanlığı, NATO'nun yeni stratejik konseptine ilişkin değerlendirmede bulunarak 'İttifak, Beijing'e kara çalmaya son vermelidir' açıklamasını yaptı.

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