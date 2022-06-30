Çin Dışişleri Bakanlığı, NATO'nun yeni stratejik konseptine ilişkin değerlendirmede bulunarak 'İttifak, Beijing'e kara çalmaya son vermelidir' açıklamasını yaptı.
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Çin'den NATO'nun yeni stratejik konseptine ilişkin değerlendirme
Çin'den NATO'ya 'kara çalmaya son verin' uyarısı geldi.
Haber Merkezi
Çin Dışişleri Bakanlığı, NATO'nun yeni stratejik konseptine ilişkin değerlendirmede bulunarak 'İttifak, Beijing'e kara çalmaya son vermelidir' açıklamasını yaptı.
Ayrıntılar geliyor...