Çin'den Güney Çin Denizi'nde ABD uçağına önleme

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı (INDO-PACOM) Çin savaş uçağının Güney Çin Denizi üzerinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir keşif uçağını "taciz ettiğini" duyurdu.

INDO-PACOM'un açıklamasında "21 Aralık'ta Halk Kurtuluş Ordusu Donanmasına bağlı J-11 savaş pilotlarından biri Güney Çin Denizi üzerinde uluslararası hava sahasında yasal olarak rutin operasyonlar yürüten ABD Hava Kuvvetleri RC-135 uçağına müdahale ederken güvenli olmayan bir manevra yaptı" ifadelerine yer verildi.

Sözkonusu anların görüntüsünü paylaşan INDO-PACOM, Çinli pilotun, ABD'nin RC-135 keşif uçağının önünde "tehlikeli bir manevra yaptığını, ABD uçağının, çarpışmayı önlemek için riskli manevralar yapmak zorunda kaldığını" kaydetti.

Açıklamada "ABD Hint-Pasifik Müşterek Kuvveti, özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesine adanmıştır ve uluslararası hukuka uygun olarak tüm gemilerin ve uçakların güvenliği için gerekli saygıyla uluslararası sularda ve hava sahasında uçmaya, yelken açmaya ve faaliyet göstermeye devam edecektir. Hint-Pasifik bölgesindeki tüm ülkelerin uluslararası hava sahasını güvenli ve uluslararası hukuka uygun şekilde kullanmasını bekliyoruz" denildi.