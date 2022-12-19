ABD'de Trans Pasifik Ortaklığı'na yeniden dönme çabası: 'Bölgede güç kaybediyoruz'

ABD'li yetkililer, eski başkan Donald Trump'ın Trans Pasifik Ortaklığı (TPP) serbest ticaret anlaşmasına geri dönülmesi için çağrılarda bulunuyor.

Barack Obama'nın başkanlığı döneminde ABD Ticaret Temsilcisi'nin Yardımcısı olarak görev yapan Wendy Cutler ve Trump'ın döneminde Beyaz Saray'da uluslararası ekonomi danışmanı yardımcısı olan Clete Willems'in, 5 Demokrat ve Cumhuriyetçi Kongre üyesiyle birlikte anlaşmaya dönülmesi yönünde yeni planlama yaptığı belirtildi

Yahoo Finance Live programına katılan Cutler, "Altı yıl önce TPP'den ayrılmamızdan bu yana bölgede ve ABD'de bazı şeylerin değiştiğini düşünüyoruz. Açıkçası, bölgedeki ekonomik etkimizin yanı sıra bölgedeki ekonomik rekabet gücümüzü de kaybediyoruz" dedi.

'Bölgede kaybediyoruz'

Cutler, ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin ardından, Çin'in hızlıca Kapsamlı Bölgesel Ekonomi Ortaklığı (RCEP) adıyla 9 ülkeyle birlikte kendi paktını oluşturduğunu söyledi.

Buna karşılık TPP'nin diğer 11 üyesinin CPTPP adlı yeni anlaşma yaptığına işaret eden Cutler, bu anlaşmanın zayıf kaldığını ve Çin'in bu anlaşmaya dahil olmak için başvuru yaptığını ifade etti.

Cutler, "Bu anlaşmaların sağladığı tüm gümrük vergisi kesintilerini ve tedarik zinciri bağlarını kaybettik. Bence bu değerlendirilmeye değer bir konu. Bunun zor bir süreç olacağı kuşkusuz, ancak görüşmeleri yeniden başlatmanın zamanı" dedi.

Trans Pasifik Ortaklığı

2015 yılında imzalanan TPP, Çin'in bölgedeki ekonomik nüfuzuna karşı ABD, Avustralya ve Japonya'nın da dahil olduğu 9 ülke tarafından imzalanmıştı.

Trump yönetimi, anlaşmanın ABD'li işçileri olumsuz etkilediği ve ABD'deki imalat sanayi istihdamını düşürdüğü gerekçesiyle 2016 yılında anlaşmadan çekilme kararı almıştı.