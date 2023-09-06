Çin'den Asya ülkelerine çağrı: 'Yeni bir soğuk savaşa karşı çıkın'

Çin, ABD ile jeostratejik rekabetin ve gerilimlerin arttığı bir dönemde Güneydoğu ve Doğu Asya ülkelerine "bloklar arası cepheleşmeye ve yeni bir soğuk savaşa karşı çıkma" çağrısı yaptı.

Başbakan Li Çiang, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 43. ASEAN Zirvesi marjında düzenlenen 26. ASEAN+3 Zirvesi'nde, ASEAN ülkeleri ile Japonya ve Güney Kore'nin liderleriyle bir araya geldi.

Li, zirvede yaptığı konuşmada, "İçinde bulunduğumuz anda taraf tutmaya, bloklar arası cepheleşmeye ve yeni bir soğuk savaşa karşı çıkmak büyük önem taşıyor" dedi.

Ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların, yanlış anlamalardan ve çıkar çatışması algılamasından, bazen de "uygunsuz dış müdahalelerden" kaynaklandığını ifade eden Li, "Hepimiz için önemli olan sorunlarımızla yüzleşmek, yanlış anlamaları gidermek ve farklılıklarımızı yönetmek olmalı" diye konuştu.

Çin, Japonya, Güney Kore ve ASEAN ülkelerinin "ortak bir yurdu" paylaştığını vurgulayan Li, "Burada barış ve refah olursa bundan hepimiz faydalanırız, çalkantı ve kargaşa olursa bundan hepimiz zarar görürüz" değerlendirmesinde bulundu. (AA)